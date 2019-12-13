FETÖ soruşturmasında 26 şüpheli için yakalama kararı
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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