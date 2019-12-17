17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklarla ilgili yeni gelişme...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
MEMURLARI İLGİLENDİREN TEKLİF TBMM'YE SUNULDU

Son dakika... İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlığına sunuldu.

Son dakika... İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlığına sunuldu.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN