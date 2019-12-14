Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan M.R.K.’nin hastalığına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin hayatı ve sağlığı açısından tehlike oluşturduğu iddiasıyla yaptığı başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından, daha önceki tedbir taleplerinde olduğu gibi, yine reddedildi. Cezaevinde iken ameliyat olmuş ancak kemoterapi almayı reddetmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliği nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılında tutuklanarak Sincan Cezaevine konulan M.R.K., rahatsızlığı nedeniyle 2019 yılı Mayıs ayında Adalet Bakanlığınca hastaneye yatırılmış ve gerekli tedaviyi alması ve operasyon geçirmesi sağlanmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından M.R.K.'nin tıbbi kontrolleri özenle takip edildi ve doktorlar tarafından kemoterapi alması önerildi.
KEMOTERAPİYİ ALMAYI REDDETMESİNE RAĞMEN...
Ancak M.R.K., başlangıçta kemoterapi almayı reddetti ve yargılamasını yürüten mahkemeden tahliyesini talep etti. Ancak bu tahliye talebi, hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddedildi. Önce Anayasa Mahkemesi'ne, sonra AİHM'e başvurdu. Tedavisinin sağlanması için Adalet Bakanlığınca tüm tedbirler alınmasına ve doktorlar tarafından önerilen kemoterapiyi almayı reddetmesine rağmen, M.R.K., Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor gereği tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürerek önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
BİLGİLER AİHM'E SUNDU
Anayasa Mahkemesi'nin tedbir kararı üzerine M.R.K.'nın tüm tıbbi tedavileri eksiksiz olarak alması konusunda gerekenler yapıldı ve birçok kez Yıldırım Beyazıt Hastanesi Onkoloji Kliniğinde muayene edildi. Uzman doktorlarca cezaevinde kalmasının sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığı yönünde düzenlenen raporlara rağmen M.R.K., bu kez de AİHM'e başvurdu.
Adalet Bakanlığı, M.R.K.'nin rahatsızlığının gereği olan tüm tıbbi tedavileri alanında uzman doktorların görevli olduğu hastanede aldığına dair bilgileri AİHM'e sundu.
YENİ BİR TEDBİR KARARI VERDİ
AİHM ikinci kez bilgi istedikten sonra tedbir talebini reddetti. Adalet Bakanlığı tarafından sunulan raporlar üzerine AİHM, Anayasa Mahkemesinin yeni bir tedbir kararı verip vermediği konusunda ek bilgi istedi. Bu esnada Yıldırım Beyazıt Hastanesi tarafından düzenlenen raporları dikkate alan Anayasa Mahkemesi başvuranın cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı sonucuna vardığı yeni bir tedbir kararı verdi. Adalet Bakanlığının ikinci kez vermiş olduğu bilgiler üzerine AİHM, başvuranın sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbir talebini reddetti.
AİHM TARAFINDAN BİR KEZ DAHA...
Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için ne gerekiyorsa yapıldığı AİHM tarafından bir kez daha tescil edilmiş oldu.
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan kişiler, cezaevi koşullarının uygun olmadığı veya hastalıklarına ilişkin yeterli tedaviyi alamadıkları iddiasıyla, AİHM'e çok sayıda tedbir talepli başvuru yapmış, bu tedbir taleplerinin tamamı asılsız bulunarak reddedilmişti. M.R.S. tarafından yapılan bu başvurunun da reddedilmesiyle birlikte gerek Adalet Bakanlığı'nın gerekse diğer kamu kurumlarının, hiçbir ayrımcılık yapmadan ve kanunlar çerçevesinde azami özeni göstererek tüm tutuklu ve hükümlülerin hayat ve sağlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirleri gecikmesizin aldıkları AİHM tarafından bir kez daha tescillenmiş oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'yi karıştıran ziyaret! Kılıçdaroğlu yine skandala imza attı
- Tuzla halkı Ekrem İmamoğlu'na tepkili
- Hulusi Akar'dan Libya görüşmesi
- MHP'den Gelecek Partisi hakkında sert tepki
- Başkan Erdoğan’ın özel konuğu!
- Doğu Akdeniz'de hareketlilik! Türkiye her an başlayabilir
- Türkiye için önemli! Trump yeni hamle peşinde
- Milli Muharip Uçağı için geri sayım
- Kim yaptı yapacağını! ABD çıldıracak
- Sürücüler dikkat! Sizinde başınıza gelebilir
- Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için "mahkeme" tehdidi! Talimatı İngiltere'den mi alıyor?
- Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
- Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor
- Libya ile anlaşma bölgenin "enerjisini" artıracak! Türkiye bölgede sondaja başlayabilir!
- Milli Muharip Uçağı TF-X için geri sayım
- ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için kullanabilir
- Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki ziyareti CHP'yi karıştırdı! Aralarında Hüseyin Avni Mutlu da vardı
- Kuzey Kore'nin uydu fırlatma alanındaki çalışmaları ABD'yi çıldırtacak
- Mert ve Umut'un canını alan şırınga çikolataların satışı devam ediyor
- Başkan Erdoğan'dan bir haftada Avrupa ve Asya'da iki kritik zirve
- Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu halde yangın! 4 iş yeri küle döndü