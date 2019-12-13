Doğa Koleji’nin satışında son viraj

Doğa Koleji’nin satışında tüm konularda anlaşma sağlandı. Alıcı grup borçların büyük kısmını üstlenirken, kalan küçük bir borç için detaylar üzerinde son görüşmeler yapılıyor.

öğrencisi ve aileleriyle yüzbinlerce kişinin gözü,'nin devir anlaşmasında. 124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle'ndan sonraki en büyük eğitim kurumu olan'nin satışında alıcı grup ile tüm konularda anlaşma sağlandı. Alıcı grupişletme sermayesi ile okulun yönetimini almaya hazırlanıyor. Konuyu yakından izleyen'in ulaştığı kaynaklar, alıcı grubunborcun çok önemli bir kısmını üstlendiğini ifade etti. Borcun kalan kısmıyla ilgili ise küçük detayların kaldığı ve pürüzlerin giderilmesiyle birlikte devrin tamamen gerçekleşeceği belirtildi. TAKVİM'i arayan veliler de "Anlaşmanın bir an önce yapılması temennimiz. Müjdeyi bekliyoruz" dedi.