Libya Mutabakatı Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

Libya ile askeri iş birliği anlaşması, Meclis'te Dışişleri Komisyonu'nda görüşülüp kabul edildi. Askeri ve güvenli muhtırası 25 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Türkiye ile Libya arasındaki "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Mutabakat 25 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.

ASKERİ HER ALAN

Askeri İşbirliği Muhtırası'na göre iki ülke karşılıklı olarak askeri hibelerde bulunabilecek, askeri teçhizatların kullanımına destek verebilecek. Muhtıra uyarınca Türkiye, Libya'nın davetiyle, kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurları ile müşterek askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatlarının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek.

Muhtırayla iki ülke karşılıklı savunma ve güvenlik işbirliği ofisi kurabilecek, ortak tatbikat, terörizm ve yasadışı göçle mücadele, istihbarat değişimi, operasyonel işbirliği, lojistik, insani yardım, askeri tıp hizmetleri ve deniz haydutluğu ile mücadele gibi alanlarda da işbirliği yapabilecek. Geçen hafta açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Libya ile daha önce yapılmış Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması'nın kapsamının genişletildiğini ifade etmişti.

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN BİR ADIM ATTIK"

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlık bütçesinin görüşmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu Libya konusunda şunları söyledi: "Libya ile deniz yetki alanlarımızı sınırlayan bir mutabakat imzaladık. Böylelikle doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızın batı sınırları belirlenmiş oldu. Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) mutabakat zaptı imzalayabilir. Daha önce AB ile ABD ile mutabakat zaptı imzalamıştı. Onlarla imzaladığı zaman yetkili oluyor da Türkiye ile neden imzalayamasın? Uluslararası hukuka uygun bir adım attık. Libya'yla bir de güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzalamıştık. Sizlerin oylarıyla o anlaşma da onaylanacak ve yürürlüğe girmiş olacak. 55 yaş üstü Libyalılara ve 16 yaş altı Libyalılara vizeyi kaldırdık. Bu aniden olmadı, uzun zamandır bizden ricalarıydı."