Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'tan Meral Akşener'in skandal sözlerine dair önemli tespitler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu bizden milletvekili isterse veririm." şok etkisi yaratırken "Milletin Vekillerinin" bir eşya gibi verilip alınması eleştirleri yükselsi. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç bu konuyu köşesine taşıdı ve önemli bir yazı kaleme aldı. Engin Ardıç, "Meral Hanım, "Babacan veya Davutoğlu bizden milletvekili isterse veririm" demiş. Çünkü buna alışıkmış, kendisi de bu yollardan geçmiş. Ne güzel, sözde milletin vekili olarak Meclis'e giriyorsun, sonra seni birilerine veriyorlar...Ödünç tabii. Veren de sonra geri alıyor. Emir ve komuta zinciri içinde "çık partiden" diyor başkanın, çıkıyorsun. "Gir şu partiye" diyor, giriyorsun. "Tamam yeter, geri dön" diyor, dönüyorsun." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkan satır başları:

"Gazetelerde çıkmadı çünkü ciddiye alan olmadı. "Tayyip düşmanlığını" görev edinmiş bir Internet sitesi yazdı, hani şu "Babıali'de işi bitmiş" yazarların son sığınağı olan site.

"TAMAM YETER, GERİ DÖN"

Meral Hanım, "Babacan veya Davutoğlu bizden milletvekili isterse veririm" demiş. Çünkü buna alışıkmış, kendisi de bu yollardan geçmiş. Ne güzel, sözde milletin vekili olarak Meclis'e giriyorsun, sonra seni birilerine veriyorlar...

Ödünç tabii. Veren de sonra geri alıyor. Emir ve komuta zinciri içinde "çık partiden" diyor başkanın, çıkıyorsun. "Gir şu partiye" diyor, giriyorsun. "Tamam yeter, geri dön" diyor, dönüyorsun.

İNCE POLİTİKA...

Sana oy vermiş olan vatandaşlar hiç önemli değil, çünkü onlar sana oy vermediler ki, partine verdiler. Dolayısıyla seçmenine "çıkabilir miyim, girebilir miyim" diye de sormuyorsun. Sen kimin vekilisin? Adını sanını da kimse bilmiyor. Parti başkanının "piyonusun" yalnızca. El kaldırıp el indiren cinsinden. Hiç utanmıyorsun, ne çıkarken, ne dönerken. "Böyle rezalet olmaz sayın genel başkanım" diyemiyorsun. Kuzu gibisin maşallah. Sizin parti, ağanın köylüleriyle birlikte sattığı Güneydoğu Anadolu köyü mü hemşerim?"