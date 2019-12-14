Başkan Erdoğan'dan bir haftada Avrupa ve Asya'da iki kritik zirve
Başkan Erdoğan, 17-18 Aralık’ta Cenevre’de 1. Küresel Mülteci Forumu’na, 18-19 Aralık’ta ise Malezya’da düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılacak. Zirvede İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta biri Avrupa'da diğeri Asya'da iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Başkan Erdoğan, 17-18 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti'nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında yapılacak 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak.
MÜLTECİ MESELESİNİ ELE ALACAK
Foruma Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de içinde bulunduğu uluslar arası kurum temsilcileri, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katılacaklar. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci meselesini ele alacak.
BİRLİK MESAJI
Erdoğan, 18-19 Aralık'ta ise Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geçecek. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğindeki zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Pakistan Başbakanı İmran Han da katılacak.
Başkan Erdoğan, zirvede İslam ülkeleri arasında hem siyasi hem de ekonomik işbirliğinin arttırılması mesajını verecek. Zirvede, Suriye, Filistin meseleleri ile terörle mücadelede işbirliği, mülteci sorununu değerlendirilecek.
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