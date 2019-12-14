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Başkan Erdoğan'dan bir haftada Avrupa ve Asya'da iki kritik zirve

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
TARİHLER BELLİ OLDU! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİ KRİTİK ZİRVE

Başkan Erdoğan, ’ta Cenevre’de 1. ’na, ’ta ise ’da düzenlenecek olan Zirvesi’ne katılacak. Zirvede İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak.

Başkan , önümüzdeki hafta biri Avrupa'da diğeri Asya'da iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek. Başkan Erdoğan, 'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti'nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında yapılacak 1. 'na katılacak.

MÜLTECİ MESELESİNİ ELE ALACAK

Foruma Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de içinde bulunduğu uluslar arası kurum temsilcileri, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katılacaklar. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci meselesini ele alacak.

BİRLİK MESAJI

Erdoğan, 'ta ise 'nın başkenti 'a geçecek. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğindeki zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, , Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Pakistan Başbakanı İmran Han da katılacak.

Başkan Erdoğan, zirvede İslam ülkeleri arasında hem siyasi hem de ekonomik işbirliğinin arttırılması mesajını verecek. Zirvede, Suriye, Filistin meseleleri ile terörle mücadelede işbirliği, mülteci sorununu değerlendirilecek.

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