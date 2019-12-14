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Bakan Soylu, "hendek operasyonuyla" ilgili sözleriyle haddini aşan HDP'li vekile ağzının payını verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
MECLİS KARIŞTI! BAKAN SOYLU, HDP'Lİ VEKİLİN AĞZININ PAYINI VERDİ

'ndaki bütçe görüşmelerinde, 'ın hendek operasyonlarıyla ilgili sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı sonrası tansiyon yükseldi.

İçişleri Sağlık ve Çevre bakanlıkları bütçelerinin ele alındığı 'ndaki bütçe görüşmelerinde , hendek operasyonlarına yönelik olarak haddini aşan sözler kullandı ve çok sayıda sivilin katledildi iftirasını attı. Partililerin tepki gösterdiği Kaçmaz yerine geçerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sözlü tartışmaya girdi.

SOYLU: PKK'YA MI BIRAKACAKTIK

Milliyet'in haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ne yani 'ya mı bırakacaktık oraları? Terbiyesizlik yapıyorsun" tepkisine Kaçmaz'ın "Senden korkmuyoruz" karşılığını vermesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine ve HDP'li vekiller ayağa kalkıp salonda bağırışmalar başlayınca Başkanvekili Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi. Arada 'li vekiller AK Partili ve HDP'liler arasında set oluşturarak kavganın büyümesini önledi.

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