14 Aralık 2019, Cumartesi
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Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 bütçesi kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019
İKİ BAKANLIĞIN 2020 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

ile Sanayi ve 'nın 2020 bütçesi, Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

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