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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için "mahkeme" tehdidi! Talimatı İngiltere'den mi alıyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
İMAMOĞLU MİLLET YARARINA HER PROJEYE DÜŞMAN!

'u engellemek için elimden geleni yapacağım diyen Başkanı , şimdi de mahkemeyi işaret etti. İmamoğlu'nun, Başkan Erdoğan'ın "hayalim" dediği projeye bu denli engel olma çabaları akıllara "Talimat 'den mi?" sorusunu getirdi.

Millet yararına yapılan her türlü projenin önüne taş koymaya çalışan, projesini de "cinayet" olarak niteldiren Başkanı , Tele 1'de ile Demokrasi Arenası programında yine Kanal hakkında skandal ifadeler kullandı.

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"KANAL İSTANBUL YAPILMASIN DİYE DAVA AÇARIZ"

Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin soruları yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Halkın iradesinin ne kadar önde olduğunu, herhalde mahkemeler dolar taşar itirazlarımızı veririz. Dava açarız." şeklinde konuştu.

"ELİMDE YETKİ OLSA, İSTANBUL'U SİT ALAN İLAN EDERİM"

Kanal İstanbul'u engellemek için elinden geleni yapacağını ortaya koyan Ekrem İmamoğlu, "Benim elimde bir yetki olsa İstanbul'un batısından doğusuna sit alanı ilan ederim. Bu kadar önemli. On binlerce yıllık insanlık tarihinin içinde olduğu, Kanal İstanbul'un yok edeceği ilk insan kalıntıları ve yazıtların on bin yıllık olduğunu bilmeyen yok, böyle bir kenti birinci vazife nedir, korumak." ifadelerini kullandı.

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TALİMAT İNGİLTERE'DEN Mİ?

'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümet bize ödenek vermiyor diye 'nin başkenti 'ya gidip kredi dilenmişti. Londra dönüşünün hemen ardından ise tüm dünyanın merakla beklediği ve Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul hakkında skandal ifadelerde bulundu. İmamoğlu'nun Kanal İstanbul için 'ne olursa olsun engelleyeceğim' sözlerini İngiltere seyahati sonrasında yapması akıllara farklı sorular getirdi.

KREDİYE KARŞILIK KANAL İSTANBUL'U ENGELLEME ŞARTINI MI KABUL ETTİ?

İngiltere'nin 2013'te gerçekleşen Gezi kalkışmasına Kanal İstanbul şartını soktuğu biliniyor. İngiltere, dünyanın merakla beklediği projeyi engellemek için şimdi de Ekrem İmamoğlu üzerinden mi algı yaratılıyor? İngiltere, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile baskılanan boğazların Kanal İstanbul ile yeniden nefes almasını elbette ki istemeyecekti. Tüm bu soru işaretleri akılları karıştırmaya devam ederken İmamoğlu'nun peş peşe yaptığı açıklamalar, bu olasılığı güçlendiriyor.

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