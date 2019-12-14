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Bakan Varank'tan CHP'lilere tarihi cevap: Tek adam, 9 kez seçim kaybedip koltuğu bırakmayandır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
BAKAN VARANK'TAN CHP'LİLERE AYAR!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genel Başkanı 'na yönelik olarak "Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir." dedi.

Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Başkan 'ı "Tek adam" diye hadsizce eleştirenlere yönelik olarak Genel Başkanı 'nu örnek göstererek söylediği sözler dikkat çekti.

"TEK ADAM, 9 KEZ KAYBEDİP KOLTUĞUNDA OTURANDIR"

Varank, CHP'li sözcülerinin "Tek adam, bu sistem, tek adam rejimi" şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "Tek adam kimdir biliyor musunuz? Tek adam Sayın değil. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği 14 seçimi de kazandı. Tek adam, 9 kez kaybedip, koltuğu bırakmayandır" dedi. 'li milletvekilleri ise Varank'ı alkışlayarak destek verdi.

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