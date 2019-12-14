Bakan Varank'tan CHP'lilere tarihi cevap: Tek adam, 9 kez seçim kaybedip koltuğu bırakmayandır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere toplandı.
Söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Tek adam" diye hadsizce eleştirenlere yönelik olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek göstererek söylediği sözler dikkat çekti.
"TEK ADAM, 9 KEZ KAYBEDİP KOLTUĞUNDA OTURANDIR"
Varank, CHP'li sözcülerinin "Tek adam, bu sistem, tek adam rejimi" şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, "Tek adam kimdir biliyor musunuz? Tek adam Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Sayın Cumhurbaşkanımız girdiği 14 seçimi de kazandı. Tek adam, 9 kez seçim kaybedip, koltuğu bırakmayandır" dedi. AK Parti'li milletvekilleri ise Varank'ı alkışlayarak destek verdi.
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