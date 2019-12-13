İBB'den İSPARK ve mezarlık ücretlerine zam!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşı "İndirim" sözleriyle kandırıp koltuğa oturduğu ver her şeye zam yaptığı İstanbul'da sıra mezarlıklara geldi. İBB tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı.

Her attığı adımla bir skandala yol açan Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de her şeye zam yapılması tepki çekerken son gelen haber sabırları adeta taşırdı. İBB tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı.

İSPARK'A ZAM

Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

Milliyet'in aktardığına göre, kapalı katlı otoparkların ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.50 liraya çıktı. Yine yol kenarı otoparklarında ise 12 TL'lik ücret 14 TL'ye yükseltildi.

MEZARLIKLARA ZAM YAPILDI

Tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi. Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.

ZİNCİRLİKUYU'NDA 34 BİN LİRA

Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseldi. Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakasın'daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3'üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.