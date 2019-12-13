İmamoğlu sözünü yine tutmadı! Engelli vatandaşların çilesi sürüyor
Göreve geldiği günden beri İstanbullulara hiçbir hizmet sunamayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, engelli bir vatandaşın metrobüse binebilmek için asansörü kullandığı görüntüler hakkında “15 gün içerisinde kullanıma açılacaktır” dediği Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağındaki asansör hala çalışmıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.
"HASAR GÖRÜP TAMİR EDİLEMEZ HALE GELMİŞTİR"
Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti.
HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI"
Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.
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