13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İmamoğlu sözünü yine tutmadı! Engelli vatandaşların çilesi sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İMAMOĞLU SÖZÜNÜ YİNE TUTMADI!

Göreve geldiği günden beri İstanbullulara hiçbir hizmet sunamayan ’li , engelli bir vatandaşın metrobüse binebilmek için asansörü kullandığı görüntüler hakkında “15 gün içerisinde kullanıma açılacaktır” dediği metrobüs durağındaki asansör hala çalışmıyor.

()'nin metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

"HASAR GÖRÜP TAMİR EDİLEMEZ HALE GELMİŞTİR"

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI"

Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN