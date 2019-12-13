Son dakika: Bakan Albayrak: Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları ile görüştük, faiz oranını yüzde 9 - 11,5'lara düşürüp reel sektöre yansıtacağız. Böylece yılı kapatmadan faizlerde tek haneye iniyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de konuştu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları yüzde 9 - 11.5 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

SON ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME

Yüzde 5 büyüme oranını son çeyrekte yakalayacağız. Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik. Küresel kriz ve ekonomik saldırıya rağmen cari fazla verdik.

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE GÜVENENLER KAZANDI

Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı. Öncü göstergeler değişim zamanı geldiğini gösteriyor. Yıl sonunu enflasyonda yüzde 12'nin altında kapatırız. TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti.

Yatırımları daha da büyüttüğümüz bir iklime gireceğiz.

Kamu bankaları %9-11.5 oranını reel sektöre yansıtacak. Kamu bankaları 2020'ye girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek.