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PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 barınak ve sığınak imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019
PKK'YA OPERASYON! HEPSİ İMHA EDİLDİ

'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit " operasyonu başlatıldı. Operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

'in Baykan ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen 9 barınak ve sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit " operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetinde, teröristlere ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeler ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 barınak ve sığınak tespit edildi.

Barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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