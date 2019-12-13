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Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! "İnşallah daha da düşecek"

Kayseri'de esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine "Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz" diyen esnafa, "İnşallah daha da düşecek. Dua edin" dedi. Öte yandan Albayrak, Kayseri'de esnaf ziyareti sırasında tezgah başına geçerek, satırla pastırma doğradı ve elleriyle doğradığı pastırmayı protokol üyelerine ikram etti. Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen "Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?" sorusuna, "Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara; ama Kayseri'nin ki bir başka" şeklinde yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:20
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Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! İnşallah daha da düşecek

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bürüngüz Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayrak, namazın ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kadınlar Çarşısı'nda pastırma ve sucuk satan esnafı ziyaret etti.

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Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! İnşallah daha da düşecek

Esnaflarla tek tek selamlaşarak fotoğraf çekinen Bakan Albayrak, girdiği bir pastırmacı dükkanında pastırma keserek vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Albayrak, burada pastırmayla ilgili bir soru üzerine, "Hepsi güzel. Kastamonu'da güzel, Kayseri'de güzel. Hepsini seviyoruz" dedi.

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Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! İnşallah daha da düşecek

"HANELER DAHA DA DÜŞECEK"

Bir başka pastırma dükkanına giren Albayrak, burada da kestiği pastırmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ikram etti.

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Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! İnşallah daha da düşecek

Esnafın "Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz" demesi üzerine Bakan Berat Albayrak, "Bugün düşürdük" dedi.

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Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! İnşallah daha da düşecek

Albayrak, esnafın "Biraz daha bekliyoruz" sözleri üzerine, "Güzel hemen çabuk yayılıyor. İnşallah daha da düşecek. Dua edin" şeklinde konuştu.