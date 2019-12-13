Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! "İnşallah daha da düşecek"

Kayseri'de esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine "Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz" diyen esnafa, "İnşallah daha da düşecek. Dua edin" dedi. Öte yandan Albayrak, Kayseri'de esnaf ziyareti sırasında tezgah başına geçerek, satırla pastırma doğradı ve elleriyle doğradığı pastırmayı protokol üyelerine ikram etti. Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen "Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?" sorusuna, "Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara; ama Kayseri'nin ki bir başka" şeklinde yanıt verdi.