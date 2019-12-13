Türkiye, Rusya ile ikinci S-400 anlaşmasını yapmaya çok yakın
Reuters ajansı, Türkiye'nin Rusya ile ikinci parti S-400 hava savunma sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki anlaşmayı Nisan ayından önce imzalanabileceğini belirtti.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ankara'da bir grup gazeteciye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Reuters, anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400'ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti.
KRİZ YARATMIŞTI
Öte yandan İsmail Demir, Ankara'nın ABD yapımı Patriotları almakla hâlâ ilgilendiğini ve müzakereler için bir ön koşulu olmadığını da aktardı. Washington'ın Türkiye'nin S-400 alımına karşı çıkması iki NATO müttefiki arasında kriz yaratmıştı.
İLK PARÇALAR 12 TEMMUZ'DA GELDİ
Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 12 Temmuz'da, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıklamıştı.
S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemeleri de Türkiye'ye eylül ayında ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını bildirmişti.
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