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Türkiye, Rusya ile ikinci S-400 anlaşmasını yapmaya çok yakın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İKİNCİ S-400 ANLAŞMASI ÇOK YAKIN

Reuters ajansı, 'nin ile ikinci parti hava savunma sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki anlaşmayı Nisan ayından önce imzalanabileceğini belirtti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, 'da bir grup gazeteciye açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Başkanı , ile arasında, ikinci parti sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Reuters, anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400'ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti.

KRİZ YARATMIŞTI

Öte yandan İsmail Demir, Ankara'nın ABD yapımı Patriotları almakla hâlâ ilgilendiğini ve müzakereler için bir ön koşulu olmadığını da aktardı. Washington'ın Türkiye'nin S-400 alımına karşı çıkması iki müttefiki arasında kriz yaratmıştı.

İLK PARÇALAR 12 TEMMUZ'DA GELDİ

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başlanmıştı. 12 Temmuz'da, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıklamıştı.

S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemeleri de Türkiye'ye eylül ayında ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını bildirmişti.

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