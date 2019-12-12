12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Mert'in ölümüne neden olan kapak otopside çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
MERT'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDI

'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybeden 'ın (7) nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı. Şırınga kapağı yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek.

Keçiören'de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören , önceki gün saat 08.30'da teneffüste kantinde aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yemeye başladıktan sonra fenalaştı.

Bir anda yere yığılan Mert'e ilk müdahaleyi Sıddık adlı okul görevlisi yaptı. Öğretmenler ve okul görevlileri, Mert'i okulun karşısındaki sağlık merkezine götürdü. Buradan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert, saat 09.10'u gösterdiğinde yolda hayatını kaybetti.

Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi MERT'İN AİLESİ YAŞADIKLARI ACIYI ANLATTI VE FİRMADAN ŞİKAYETÇİ OLACAKLARINI SÖYLEDİ

YÖNETİCİLER AÇIĞA ALINDI

Mert'in ölümü ile ilgili soruşturma sürerken 'ndan yapılan açıklamada da okul yöneticilerinin açığa alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mert'in nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı Kurumu'nda yapılan otopside çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü. Şırınga kapağı yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek. Mert'in ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Mert Yağız Köksal'ın öldüğü okulun yetkilileri açığa alındı MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN ÖLDÜĞÜ OKULUN YETKİLİLERİ AÇIĞA ALINDI
Ankara'da 7 yaşındaki Mert okulda öldü! Sır ölüme başsavcılıktan açıklama ANKARA'DA 7 YAŞINDAKİ MERT OKULDA ÖLDÜ! SIR ÖLÜME BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN