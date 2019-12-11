Nihal Olçok'tan skandal açıklamalar! "FETÖ'cülerle ortak paydamız var"

Nihal Olçok, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da Türk milletine ve devletine karşı gerçekleştirdiği darbe kalkışmasına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Nihal Olçok, FETÖ’cülerin hapse atılması ile ilgili raporunun kendisini bağlamadığını belirterek, "FETÖ'cüler'in de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz" ifadelerine yer verdi.

CNN Türk'ten kovulan ve algı operasyonları ile bilinen Nevşin Mengü'nün Deutsche Welle (DW) Türkçe'de sorularını yanıtlayan Nihal Olço, 15 Temmuz'la ilgili çok tartışılacak skandal açıkalmalarda buşundu. Nihal Olçok, 15 Temmuz 2016 gecesinin hemen ardından köprünün ve yollarının temizlenmesinin delilleri ortadan kaldırdığını söylerken "FETÖ'cüler'in de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz" şeklinde konuştu.

"ABDULLAH'IN MEZARINI ARTIRABİLİRİM"

Nihal Olçok şöyle konuştu;

Adli tıptan onlarca insanın hapse atıldığı rapor beni bağlamıyor artık. Erol Olçok konusunda bir şey söyleyemem belki boşandım çünkü ama günün sonunda Abdullah'ın mezarını açtırmayla sonuçlansa bile ben bunu kabul ederim.







MİLLETİN KAMERALARINI UNUTTU MOBESE KAMERALARINI DERT ETTİ

Ben sabah çıktığımda yollar tertemizdi, yıkanmıştı. FETÖ'den yargılananların da bizim de yeterli delilimiz yok. İlk dönemde ben de dedim ki "millet çok huzursuz olurdu o kanlar falan. Davalardan sonra MOBESE kameraları çalışmıyor, kovanlar yok, o yok bu yok.

EROL OLÇOK'UN AİLESİ SOYADLARINI KULLANMASINI İSTEMEMİŞTİ

Olçok Ailesi'nin yazılı açıklamasında; şehit Erol Olçok'un Nihal Olçok'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırdığı ve boşanmanın 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleştiği belirtilerek, "Nihal Hanım, 30 Kasım 2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın "Olçok" soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer almıştı.