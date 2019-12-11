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Son dakika: İlker Başbuğ'dan flaş açıklama: Bu anlaşma Türkiye’ye karşı yapılan bazı oyunları bozacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
BAŞBUĞ: BU HAMLE TÜRKİYE’YE OYNANAN OYUNLARI BOZACAK

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , ile arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. İlker Başbuğ, "Bu olumlu ve önemli bir adımdır. Bu anlaşmanın Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor" dedi.

(BTÜ) ile Ulusal Strateji Araştırmaları Merkezi tarafından, üniversitede düzenlenen "Türk Dış Politikasının Geleceği Sempozyumu"nda hitap eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , dış politikada dikkate alınacak ana kriterin milli menfaatler olduğunu belirtti.

KKTC AÇIKLAMASI

Başbuğ, Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanların büyük bir kısmının anavatandan gittiğini kaydederek, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimizin savunulması, güvenliklerinin sağlanması bize düşen bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE’NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

Kıbrıs'ta bu saatten sonra coğrafi esasa dayanan bir federasyon düşüncesinin öldüğüne inandığını anlatan Başbuğ, "Çünkü karşı tarafın, GKRY ve Yunanistan'ın planları, düşünceleri belli. Onlar Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne dönüştürmek istiyorlar. Böyle tuzaklarla dolu olan bir çözüm yolunun kabul edilmesi bence facia olur, ikinci bir Girit faciasını yaşarız ki böyle bir şey söz konusu değil, buna kimse müsaade edemez." diye konuştu.



"LİBYA ANLAŞMASI TÜRKİYE'YE KARŞI YAPILAN BAZI OYUNLARI BOZACAK"

Başbuğ, ile arasında imzalanan muhtırayla iki ülke arasında hakkaniyet esasına göre bir hat çizildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu olumlu ve önemli bir adımdır. Bu anlaşmanın Türkiye'ye karşı yapılan bazı oyunları bozacağı gözüküyor. Birinci olarak 'ın adalara dayalı olarak tayin ettiği kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge tezini bozmaktadır. Esas önemli olan ise Avrupa Birliği'nin boru hattı (East-Med) projesi var. Deniz altından yapılacak ve Akdeniz'den gelerek Girit üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ulaştıracak. Bu bir noktada Türkiye'nin bypass edilmesi amacını güden bir proje. Siz Libya ile bu anlaşmayı imzalayarak East-Med projesini biraz engelliyorsunuz, yaygara da buradan çıkıyor. Tekrar söylüyorum, bu anlaşma önemlidir ve doğrudur. Keşke daha önceden yapılsaydı ancak zararın neresinden dönerseniz kardır."

"TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YOK EDİLMELİ"

'deki gelişmelere de değinen Başbuğ, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına son verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Başbuğ, "Toprak bütünlüğünü korumuş bir Suriye, milli güvenliğimiz için vazgeçilmez noktadadır. Bunun yolu ise bir an önce Suriye merkezi hükümeti ile olan siyasal ilişkilerin normalleştirilmesidir. Doğu Akdeniz konusunda da Suriye ile işbirliği yapma mecburiyetimiz var." ifadelerini kullandı.

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