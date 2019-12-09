Kanal İstanbul kazadan kurtaracak
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını vurgulayarak, "Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir.Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını vurgulayarak, "Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir" dedi. Turhan, şu anda 25 bin gemi kapasitesi bulunan Boğaz'da her yıl ortalama 40-42 bin gemi trafiği olduğuna işaret etti.
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