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Kanal İstanbul kazadan kurtaracak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019
KANAL İSTANBUL KAZADAN KURTARACAK

, projesinin, 'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını vurgulayarak, "Kanal , sadece bugünün değil yarının da projesidir.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal projesinin, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını vurgulayarak, ", sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, 'nı kazalardan kurtaracak projedir" dedi. Turhan, şu anda 25 bin gemi kapasitesi bulunan Boğaz'da her yıl ortalama 40-42 bin gemi trafiği olduğuna işaret etti.

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