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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na çok sert Kanal İstanbul yanıtı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
AK PARTİ'DEN İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT KANAL İSTANBUL YANITI!

Asrın projesi olarak nitelendirilen ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak 'a ' projesi' diyerek karşı çıkan Ekrem İmamoğlu'na, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili 'dan çok sert cevap geldi. AK Parti'nin, İBB'nin su zammını reddetmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Kanal üzerinden polemik yaratarak gündemi değiştirme telaşına girdiğini söyleyen Göksu Twitter'dan yaptığı açıklamada " Marmaray'ı, 'ni, 3. Havalimanı'nı bütün "istemezükçülere" rağmen nasıl yaptıysak, Kanal İstanbul da Allah'ın da izniyle yapılacaktır." dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili 'dan projesi için ' projesi' diyen İmamoğlu'na çok sert yanıt geldi. 'nin ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olduğunu söyleyen Göksu, AK Parti'nin, İBB'nin su zammını reddetmesinin ardından İmamoğlu'nun polemik yaratarak gündemi değiştirme telaşına girdiğini belirtti.

İşte Tevfik Göksu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamalar;

"UCUZ VE İYİ OLMAYAN BİR SİYASET"
Geçtiğimiz hafta su zammı ile gündeme gelen İBB Başkanı, AK Parti'nin zammı reddetmesi ile, Kanal üzerinden polemik açıp, bir gündem değiştirme telaşına girerek, kendi tabiri ile söylüyorum, "ucuz ve iyi olmayan bir siyaset" yapmıştır.

Bunu yaparken de, "asrın projesi" olarak adlandırdığımız bu büyük vizyon projesini "ihanet", "cinayet" ve "felaket" diye adlandırmak gibi son derece talihsiz bir yaklaşım ortaya koymuştur.

"CHP ZİHNİYETİ BU ÜLKEDE YAPILAN TÜM BÜYÜK PROJELERE VE HİZMETLERE HER ZAMAN KARŞI OLMUŞTUR"
Esasında, bunda çok şaşırdığımız bir şey de yok. Çünkü yakın siyasi tarihimizi bilenler bilir ki, CHP zihniyeti bu ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olmuştur.

Zamanında, 'ne, 'na, otoyollara, köprülere, Marmaray'a, Yeni Havaalanı'na, 'ne karşı olmuştur. Hiçbir gerekçe bulamazsa, "çevreye zararlı" demiş, "çok pahalı" demiş, "depremde ne olacak?" demiş, "rant kapısı" demiş, demiş de demiştir.

Şaşırdığımız bir şey yok. CHP budur. İBB Başkanı, CHP'de yeni bir ses olma iddiası taşıdığı için, kendisinden daha aklı selim açıklamalar duymak isterdik. Gündem değiştirme sevdasına, bu ülkenin asrın projesine karşı daha özenli ve daha bilgili bir dil kullanmasını beklerdik.

"MARMARAY'I, AVRASYA TÜNELİ'Nİ, 3. HAVALİMANI'NI BÜTÜN "İSTEMEZÜKÇÜLERE" RAĞMEN NASIL YAPTIYSAK..."
CHP'nin bütün itirazlarına rağmen nasıl otobanlar yapıldıysa, boğaz köprülerini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Havalimanı'nı bütün "istemezükçülere" rağmen nasıl yaptıysak, Kanal İstanbul da Allah'ın da izniyle yapılacaktır.

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