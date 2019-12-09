Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na çok sert Kanal İstanbul yanıtı!
Asrın projesi olarak nitelendirilen ve Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak Kanal İstanbul'a 'cinayet projesi' diyerek karşı çıkan Ekrem İmamoğlu'na, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan çok sert cevap geldi. AK Parti'nin, İBB'nin su zammını reddetmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratarak gündemi değiştirme telaşına girdiğini söyleyen Göksu Twitter'dan yaptığı açıklamada " Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Havalimanı'nı bütün "istemezükçülere" rağmen nasıl yaptıysak, Kanal İstanbul da Allah'ın da izniyle yapılacaktır." dedi.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan Kanal İstanbul projesi için 'cinayet projesi' diyen İmamoğlu'na çok sert yanıt geldi. CHP'nin ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olduğunu söyleyen Göksu, AK Parti'nin, İBB'nin su zammını reddetmesinin ardından İmamoğlu'nun polemik yaratarak gündemi değiştirme telaşına girdiğini belirtti.
İşte Tevfik Göksu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamalar;
"UCUZ VE İYİ OLMAYAN BİR SİYASET"
Geçtiğimiz hafta su zammı ile gündeme gelen İBB Başkanı, AK Parti'nin zammı reddetmesi ile, Kanal İstanbul üzerinden polemik açıp, bir gündem değiştirme telaşına girerek, kendi tabiri ile söylüyorum, "ucuz ve iyi olmayan bir siyaset" yapmıştır.
Bunu yaparken de, "asrın projesi" olarak adlandırdığımız bu büyük vizyon projesini "ihanet", "cinayet" ve "felaket" diye adlandırmak gibi son derece talihsiz bir yaklaşım ortaya koymuştur.
KANAL İSTANBUL— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) December 9, 2019
Geçtiğimiz hafta su zammı ile gündeme gelen İBB Başkanı, AK Parti'nin zammı reddetmesi ile, Kanal İstanbul üzerinden polemik açıp, bir gündem değiştirme telaşına girerek, kendi tabiri ile söylüyorum, "ucuz ve iyi olmayan bir siyaset" yapmıştır.
"CHP ZİHNİYETİ BU ÜLKEDE YAPILAN TÜM BÜYÜK PROJELERE VE HİZMETLERE HER ZAMAN KARŞI OLMUŞTUR"
Esasında, bunda çok şaşırdığımız bir şey de yok. Çünkü yakın siyasi tarihimizi bilenler bilir ki, CHP zihniyeti bu ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olmuştur.
Zamanında, Vatan Caddesi'ne, Keban Barajı'na, otoyollara, köprülere, Marmaray'a, Yeni Havaalanı'na, Avrasya Tüneli'ne karşı olmuştur. Hiçbir gerekçe bulamazsa, "çevreye zararlı" demiş, "çok pahalı" demiş, "depremde ne olacak?" demiş, "rant kapısı" demiş, demiş de demiştir.
Şaşırdığımız bir şey yok. CHP budur. İBB Başkanı, CHP'de yeni bir ses olma iddiası taşıdığı için, kendisinden daha aklı selim açıklamalar duymak isterdik. Gündem değiştirme sevdasına, bu ülkenin asrın projesine karşı daha özenli ve daha bilgili bir dil kullanmasını beklerdik.
"MARMARAY'I, AVRASYA TÜNELİ'Nİ, 3. HAVALİMANI'NI BÜTÜN "İSTEMEZÜKÇÜLERE" RAĞMEN NASIL YAPTIYSAK..."
CHP'nin bütün itirazlarına rağmen nasıl otobanlar yapıldıysa, boğaz köprülerini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Havalimanı'nı bütün "istemezükçülere" rağmen nasıl yaptıysak, Kanal İstanbul da Allah'ın da izniyle yapılacaktır.
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