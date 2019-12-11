Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Başkan Erdoğan, İngiltere'deki NATO zirvesi ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.55'te başladı.
Toplantının gündeminde terörle mücadele, ekonomi başlığı, dış politika öne çıkıyor.
Kritik toplantıda Başkan Erdoğan'a bazı bakanların sunum yapacağı bildirildi.
Bu kabine toplantısında genel olarak bir yılın değerlendirilmesi yapılacak.
Kadın cinayetleri de kabinenin gündeminde yer alıyor.
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