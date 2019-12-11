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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
KÜLLİYE'DE ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

Son dakika haberine göre , Başkan başkanlığında toplandı.

Başkan Erdoğan, İngiltere'deki NATO zirvesi ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.55'te başladı.

Toplantının gündeminde terörle mücadele, ekonomi başlığı, dış politika öne çıkıyor.

Kritik toplantıda Başkan Erdoğan'a bazı bakanların sunum yapacağı bildirildi.

Bu kabine toplantısında genel olarak bir yılın değerlendirilmesi yapılacak.

Kadın cinayetleri de kabinenin gündeminde yer alıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

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