10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

NATO'dan Türkiye açıklaması: Kilit öneme sahip

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
NATO'DAN ÇARPICI TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

, Başkan Yardımcısı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, " üyesi olmayan ABD, ve gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80’i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek." dedi.

ile Başkan Yardımcısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

BREXİT VE TÜRKİYE VURGUSU

NATO ve Avrupa Birliği'nin () ortak bir uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "AB ve NATO rekabet içinde olmamalı. Birlikte hareket ederek daha fazla başarı kaydetmeli. AB'nin savunma alanındaki girişimlerini NATO destekliyor" ifadelerini kullandı.

KİLİT ÖNEME SAHİP

AB üyesi olmayan NATO üyelerinin ittifak için kilit bir rolü olduğunu belirten Stoltenberg, "AB üyesi olmayan ABD, ve gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ise, NATO'nun AB için önemine dikkat çekerek, "NATO çok güçlü bir ittifak. Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli bir yere sahip. AB ülkeleri olarak NATO ile sorumluluk paylaşımında bulunmalıyız" sözlerini kullandı.

Hulusi Akar'dan flaş NATO açıklaması HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ NATO AÇIKLAMASI

TÜRKİYE'NİN S-400'LERİ KULLANMASINI İSTEMİYORLAR

NATO, en önemli üyesi Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini kullanmasını istemiyor. Fakat Türkiye'ye de kendini koruması için hava savunma desteği vermiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde 'de gerçekleşen zirvede, Türkiye ile problemin çözümü konusunda büyük çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Londra'da düzenlenen NATO zirvesinde 'la birlikte kritik görüşmeler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar zirvenin ardından yaptığı açıklamada; "Biz F35'leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai anacımız kendi savaş uçağımızı yapmak" dedi. Akar, "Patriot'u istedik vermediler S-400'ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 açıklaması: NATO 'hakkınız' dedi DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, S-400 AÇIKLAMASI: NATO 'HAKKINIZ' DEDİ

NATO ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

NATO, Türkiye'nin S-400 satın almasına yönelik bir çözüm aradığını ve Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Patriot'ları ile nasıl birleştirileceğinin bir yolunu bulmaya çalışıldığını açıkladı.

MACRON'DAN NATO'YU KIZDIRAN SÖZLER

Macron, İngiltere'de düzenlenen zirve öncesi "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti. Macron'un sözleri üzerine NATO üye ülke liderleri Macron'a sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Macron'a "Kendi beyin ölümünü kontrol ettir" diye çıkışmıştı.

Macron Türkiye için ise; "Hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak mümkün değil" demişti.

TRUMP'TAN MACRON'A TEPKİ

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepki gösterdi. Trump Macron'un sözleri için "Bu sözü söylemek çok aşağılayıcı" dedi. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulundu. "Türkiye çok iyi bir NATO üyesi. Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum" dedi.

Trump-Macron görüşmesine damga vuran diyalog TRUMP-MACRON GÖRÜŞMESİNE DAMGA VURAN DİYALOG

"MACRON NATO ZİRVESİNDE KONUŞUYOR, KARŞIMIZDA SUSUYOR"

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO zirvesindeki islamofobik sözleriyle ilgili, "Son NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı hala İslami terörden bahsediyor. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Siz islam ve terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz. Karşımızda susuyor, NATO zirvesinde konuşuyor" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın Macron sorusuna cevap: Konuşmaya değmez BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'IN "MACRON" SORUSUNA CEVAP: KONUŞMAYA DEĞMEZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN