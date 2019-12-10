NATO'dan Türkiye açıklaması: Kilit öneme sahip

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

BREXİT VE TÜRKİYE VURGUSU

NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "AB ve NATO rekabet içinde olmamalı. Birlikte hareket ederek daha fazla başarı kaydetmeli. AB'nin savunma alanındaki girişimlerini NATO destekliyor" ifadelerini kullandı.

KİLİT ÖNEME SAHİP

AB üyesi olmayan NATO üyelerinin ittifak için kilit bir rolü olduğunu belirten Stoltenberg, "AB üyesi olmayan ABD, Kanada ve Türkiye gibi ülkeler, NATO için kilit bir öneme sahip. Brexit gerçekleşirse, NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ise, NATO'nun AB için önemine dikkat çekerek, "NATO çok güçlü bir ittifak. Avrupa'nın güvenliği için de çok önemli bir yere sahip. AB ülkeleri olarak NATO ile sorumluluk paylaşımında bulunmalıyız" sözlerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN S-400'LERİ KULLANMASINI İSTEMİYORLAR

NATO, en önemli üyesi Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemini kullanmasını istemiyor. Fakat Türkiye'ye de kendini koruması için hava savunma desteği vermiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de gerçekleşen zirvede, Türkiye ile problemin çözümü konusunda büyük çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Londra'da düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kritik görüşmeler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar zirvenin ardından yaptığı açıklamada; "Biz F35'leri almak istiyoruz. Eğer olmuyorsa alternatifleri değerlendiririz. Ama nihai anacımız kendi savaş uçağımızı yapmak" dedi. Akar, "Patriot'u istedik vermediler S-400'ü değerlendirdik. Ayrıca yerli olarak Hisar projesi çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

NATO ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

NATO, Türkiye'nin S-400 satın almasına yönelik bir çözüm aradığını ve Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Patriot'ları ile nasıl birleştirileceğinin bir yolunu bulmaya çalışıldığını açıkladı.

MACRON'DAN NATO'YU KIZDIRAN SÖZLER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'de düzenlenen zirve öncesi "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti. Macron'un sözleri üzerine NATO üye ülke liderleri Macron'a sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Macron'a "Kendi beyin ölümünü kontrol ettir" diye çıkışmıştı.

Macron Türkiye için ise; "Hem NATO üyesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak mümkün değil" demişti.

TRUMP'TAN MACRON'A TEPKİ

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepki gösterdi. Trump Macron'un sözleri için "Bu sözü söylemek çok aşağılayıcı" dedi. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulundu. "Türkiye çok iyi bir NATO üyesi. Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum" dedi.

"MACRON NATO ZİRVESİNDE KONUŞUYOR, KARŞIMIZDA SUSUYOR"

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO zirvesindeki islamofobik sözleriyle ilgili, "Son NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı hala İslami terörden bahsediyor. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Siz islam ve terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz. Karşımızda susuyor, NATO zirvesinde konuşuyor" açıklamasında bulundu.