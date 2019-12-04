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04.12.2019

Trump-Macron görüşmesine damga vuran diyalog

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel makron ile buluştu. Nato ilişkileri, DEAŞ ve Suriye meselelerinin ele alındığı görüşmeye damgasını vuran olay ise, Macron'un kaçamak cevabını ince bir üslupla eleştiren Trump oldu. İşte görüşmede yaşanan o anlar…




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