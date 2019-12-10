Ankara'da sahte rapor operasyonu! Tam 95 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi...Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıldır sürdürülen takip sonucu bir hastanede memur, güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt personelinin de aralarında bulunduğu zanlıların, hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte epikriz raporları ile sağlık kuruluna sokarak engelli raporu çıkartılmasını sağladıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hastane personeli ve usülsüz şekilde rapor temin eden vatandaşların aralarında bulunduğu 95 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların tamamı, mali şube ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
SAHTE RAPORLA ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTI DA ALMIŞLAR
Söz konusu hastane personelinin, gerçekte şeker hastası ve kalp hastalarının kan örneklerini, hasta olmayan kişilerin kan örnekleri gibi gösterdikleri, bu şekilde düzenledikleri sahte epikriz raporları ile anjiyo veya kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları, sahte sağlık raporları ile emekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattıkları belirlendi.
SIFIR ORANINDA...
Zanlıların, ayrıca ücretsiz EGO kartı çıkartarak ücretsiz ulaşımdan faydalandıkları, kuruldan rapor alan şüphelilere ikinci kez kurul raporu aldırıldığında tamamına yakınının yüzde sıfır özür oranında oldukları tespit edildi. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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