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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "yeni askerlik sistemi" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
HULUSİ AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı , yeni askerlik sistemini değerlendirdi. Sistemin gayet güzel yürüdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Sistemin beklenenleri karşıladığını söyleyebilirim." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi hakkında konuştu. Akar, "Bu sistem gayet güzel yürüyor. Beklenenleri karşıladığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni bir sistem. Duyarlılık gösteriyoruz, yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan , "Şu anda 230 bin 103 erbaş ve erimiz var. Sistem değişikliğinde insanlarda bir endişe oluyor. Hesaplayamadığımız, gözden kaçırdığımız bir şey olmadı, bir zafiyet doğmadı" şeklinde konuştu.

Bakan Akar ayrıca, "Yedek astsubaylığa müracaat olağanüstü. Vatandaşlarımız çok ciddi ilgi gösterdiler. Bizi de son derece sevindirdi. Temennimiz, bunlardan bir kısmının sistem gereği bir yıllık hizmetlerini bitirdikten sonra askerlikte kalmaları" ifadelerine yer verdi.

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