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Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın "Macron" sorusuna cevap: Konuşmaya değmez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
ERDOĞAN'DAN TRUMP'IN MACRON SORUSUNA TARİHİ CEVAP

, Başkan Erdoğan ve Başkanı 'ın Washington'da gerçekleşen görüşmesine dair bir anektodu ile kez paylaşdı. Müderrisoğlu, Trump'ın Erdoğan'a "Macron 'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu ve Erdoğan'ın soruyu "konuşmaya değmez" şeklinde yan��tladığını belirtti.

'da gerçekleşen Zirvesi'nin en çok konuşulan-konuşulacak isimlerinden biri de skandal "beyin ölümü" açıklamasıyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın Macron sorusuna cevap: Konuşmaya değmez BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'IN "MACRON" SORUSUNA CEVAP: KONUŞMAYA DEĞMEZ

ERDOĞAN: KONUŞMAYA DEĞMEZ

Macron'un "beyin ölümü" çıkışının Başkan Erdoğan ile Trump'ın Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede gündeme geldiği öğrenildi. Görüşmenin perde arkasını A Haber ekranlarında paylaşan , Trump'ın Erdoğan'a "Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu ve Erdoğan'ın soruyu "konuşmaya değmez" şeklinde yanıtladığını belirtti.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A: HAKLISINIZ!

Müderrisoğlu, Erdoğan'ın "konuşmaya değmez" yorumuna "haklısınız" olarak karşılık verdiğini ve konuyu Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nde dile getireceğini belirttiğini aktardı.

ZİRVEDE DİLE GETİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı. Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu.

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