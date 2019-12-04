Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın "Macron" sorusuna cevap: Konuşmaya değmez

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da gerçekleşen görüşmesine dair bir anektodu ile kez paylaşdı. Müderrisoğlu, Trump'ın Erdoğan'a "Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu ve Erdoğan'ın soruyu "konuşmaya değmez" şeklinde yan��tladığını belirtti.

Londra'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan-konuşulacak isimlerinden biri de skandal "beyin ölümü" açıklamasıyla gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

ERDOĞAN: KONUŞMAYA DEĞMEZ

Macron'un "beyin ölümü" çıkışının Başkan Erdoğan ile Trump'ın Washington'da gerçekleştirdiği görüşmede gündeme geldiği öğrenildi. Görüşmenin perde arkasını A Haber ekranlarında paylaşan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Trump'ın Erdoğan'a "Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu ve Erdoğan'ın soruyu "konuşmaya değmez" şeklinde yanıtladığını belirtti.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A: HAKLISINIZ!

Müderrisoğlu, Erdoğan'ın "konuşmaya değmez" yorumuna "haklısınız" olarak karşılık verdiğini ve konuyu Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nde dile getireceğini belirttiğini aktardı.

ZİRVEDE DİLE GETİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı. Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu.