Son dakika: Bakan Hulusi Akar: Terör koridoru meselesi bitti
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hareketların sonuçları nereye vardı? Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye Milli Ordusu mensuplarına Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ödeme yapılmamaktadır. Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti. Şu ana kadar Afrin bölgesine 400 binden fazla dönüş yaptı. MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek. Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.
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