21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Hulusi Akar: Terör koridoru meselesi bitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
BAKAN AKAR: TERÖR KORİDORU MESELESİ BİTTİ

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı , "Hareketların sonuçları nereye vardı? Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı : Suriye Milli Ordusu mensuplarına Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ödeme yapılmamaktadır. Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti. Şu ana kadar Afrin bölgesine 400 binden fazla dönüş yaptı. MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek. Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN