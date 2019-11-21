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21.11.2019
Bakan Hulusi Akar: ABD ve Rusya mutabakata tam anlamıyla uymadı |Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2020 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Barış Pınarı Harekatı kapsamında bilgi verdi. Bakan Hulusi Akar, "Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil." dedi. Bakan Akar'ın açıklamalarının detaylarını A Haber muhabiri aktardı.
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