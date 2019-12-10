Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'ten Nobel ödülüne sert tepki

Miloseviç'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle ilgili Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç açıklama yaptı. İzetbegoviç, "Handke bilinçli bir şekilde katledenlerin yanında durdu. Kendisi 'vampir aydınlar' kategorisinde. " ifadelerini kullandı.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye verilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

TRT Haber'in canlı yayınına katılan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Peter Handke hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan İzetbegoviç, "Bu ödülü verenler için utanç verici bir durum. Handke, Balkanlar'da Bosna-Hersek'te olanlardan haberdardı. İronik bir şekilde rejimi desteklemeye devam etti. Handke bilinçli bir şekilde katledenlerin yanında durdu. Kendisi 'vampir aydınlar' kategorisinde." dedi.