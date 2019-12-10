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Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'ten Nobel ödülüne sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
BOSNA HERSEK'TEN NOBEL ÖDÜLÜNE SERT TEPKİ

Miloseviç'in destekçisi yazar 'ye verilmesiyle ilgili Başkanı Bakir İzetbegoviç açıklama yaptı. İzetbegoviç, "Handke bilinçli bir şekilde katledenlerin yanında durdu. Kendisi 'vampir aydınlar' kategorisinde. " ifadelerini kullandı.

, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan 'ye verilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

TRT Haber'in canlı yayınına katılan Başkanı Bakir İzetbegoviç, Peter Handke hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan İzetbegoviç, "Bu ödülü verenler için utanç verici bir durum. Handke, Balkanlar'da Bosna-Hersek'te olanlardan haberdardı. İronik bir şekilde rejimi desteklemeye devam etti. Handke bilinçli bir şekilde katledenlerin yanında durdu. Kendisi 'vampir aydınlar' kategorisinde." dedi.

Bosna Hersek'ten Nobel tepkisi: Handke vampir aydınlar kategorisinde |Video BOSNA HERSEK'TEN NOBEL TEPKİSİ: HANDKE VAMPİR AYDINLAR KATEGORİSİNDE |VİDEO
Bosna Hersek'ten Nobel tepkisi: Handke vampir aydınlar kategorisinde |Video BOSNA HERSEK'TEN NOBEL TEPKİSİ: HANDKE VAMPİR AYDINLAR KATEGORİSİNDE |VİDEO

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