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Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
AZİZ SANCAR'DAN PETER HANDKE'YE NOBEL TEPKİSİ!

sahibi Prof. Dr. 'dan Srebrenitsa soykırımına destek veren Avusturyalı yazar tepki geldi.

sahibi bilim insanımız Prof. Dr. , Srebrenitsa soykırımına destek veren yazar 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepkisini dile getirdi.

"O RESMİ İSMİMİN YANINDAKİ TABELAYA ASTIM"

Hürriyet'te yer alan habere göre Aziz Sancar, "Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki ismimin yanındaki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlıyayım." dedi.



"ACISINI HALA İÇİMDE TAŞIYORUM"

Sancar ayrıca, "Boşnak kardeşlerimize de Sırpların "Türk" dediklerini ve bu soykırımında Türkleri oldürdüklerini düşündüklerini Batı basınında da okudum. Bunun acısını hala içimde taşırım. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar." şeklinde konuştu.

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