Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Srebrenitsa soykırımına destek veren Avusturyalı yazar Peter Handke tepki geldi.
Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, Srebrenitsa soykırımına destek veren yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepkisini dile getirdi.
"O RESMİ İSMİMİN YANINDAKİ TABELAYA ASTIM"
Hürriyet'te yer alan habere göre Aziz Sancar, "Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin girişindeki ismimin yanındaki tabelaya astım ki her gün bu soykırımı hatırlıyayım." dedi.
"ACISINI HALA İÇİMDE TAŞIYORUM"
Sancar ayrıca, "Boşnak kardeşlerimize de Sırpların "Türk" dediklerini ve bu soykırımında Türkleri oldürdüklerini düşündüklerini Batı basınında da okudum. Bunun acısını hala içimde taşırım. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar." şeklinde konuştu.
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