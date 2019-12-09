Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Peter Handke kimdir?

Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Peter Handke’ye yönelik tepkiler soruyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, ödülü Handke’nin kazanmasından dolayı ödül törenine katılmayacak. Peki, Peter Handke kimdir? Bosna’da yaşanan soykırımı inkar eden, Srebrenitsa'yı savunan sözleriyle tepki çekmişti.

Peter Handke kimdir? Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Peter Handke kim sorusu gündem oldu. Bosna'da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü kazanması tepki çekti. Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ve 10 Aralık'ta ödülünü İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'dan almaya hazırlanan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye bir tepki de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'tan geldi. Yunt yaptığı açıklamada, ödül törenine davetli olduğunu ancak katılmayacağını kaydetti.

PETER HANDKE KİMDİR?

Handke, 6 Aralık 1942'de Avusturya'da dünyaya geldi. Babası o doğmadan annesinden ayrıldı ve annesi daha sonra Bruno Handke ile evlendi.

Peter Handke, 1944 yılında ailesiyle birlikte Doğu Berlin'e göç etti. Berlin'in Ruslar tarafından işgal edilmesinden hemen önce oradan ayrıldılar. On iki yaşına kadar, din ağırlıklı eğitim veren bir okulda eğitim gördü, sonra normal liseye geçti. Anne tarafından büyükbabası Slovak olduğu için küçük yaşlardan itibaren bu kültüre ilgi gösterdi.

1961 yılında hukuk fakültesine başladı ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi Die Hornissen'in yayımlanması kararlaştırılınca eğitimini yarıda bıraktı. Bu romanın yayımlandığı 1966 yılından sonra sadece yazarlık ile ilgilendi. 1971 yılında annesi intihar etti ve olayı Wunschloses Unglück adlı romanında anlattı. 1973-78 yılları arasında Paris'te, 1978-79'da Amerika'da yaşadı. 1979'da Salzburg'a döndü.

1967'de Hauptmann Ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı. 2019 yılında da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

MiLOSEVIC'E HAYRAN

Uluslararası mahkemede savaş suçları ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadesini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için Sırbistan için Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.