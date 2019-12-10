MSB'den "Nobel" tepkisi: İnsani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır
Miloseviç'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miloseviç'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve ��iddetle kınıyoruz."
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