10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB'den "Nobel" tepkisi: İnsani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019
MSB'DEN NOBEL TEPKİSİ

Miloseviç'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miloseviç'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve ��iddetle kınıyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN