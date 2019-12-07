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Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
TRUMP TWEET ATTI: SAKIN PARA VERMEYİN

Başkan , 'nın ’e para vermeyi kabul etmesinden bir gün sonra "Dünya Bankası"na Twitter'dan mesaj atarak "Çin’e borç para vermeyi durdurun. Çok parası var." yazdı.

, 'nin itirazlarına rağmen 'e vermeyi onayladı. ABD Başkanı ise buna yine hesabından tepki gösterdi.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Dünya Bankası, Çin'e Haziran 2025'e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredilerde anlaşma sağlanmasından bir gün sonra Trump, sert tepki gösterdi.

"ÇOK PARASI VAR"

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. Dur" ifadelerini kullandı.

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