Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
ABD Başkan Donald Trump, Dünya Bankası'nın Çin’e borç para vermeyi kabul etmesinden bir gün sonra "Dünya Bankası"na Twitter'dan mesaj atarak "Çin’e borç para vermeyi durdurun. Çok parası var." yazdı.
Dünya Bankası, ABD'nin itirazlarına rağmen Çin'e borç vermeyi onayladı. ABD Başkanı Donald Trump ise buna yine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Dünya Bankası, Çin'e Haziran 2025'e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredilerde anlaşma sağlanmasından bir gün sonra Trump, sert tepki gösterdi.
"ÇOK PARASI VAR"
Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. Dur" ifadelerini kullandı.
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