Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için Birleşmiş Milletler'e itirazda bulundu
Yunanistan,Türkiye ve Libya arasında yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ilişkin itirazlarını Birleşmiş Milletler'e sunduğunu açıkladı.
Yunanistan'da hükümet sözcüsü Stelios Petsas ülkesinin,Türkiye ve Libya arasında yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ilişkin itirazlarını Birleşmiş Milletler'e sunduğunu duyurdu.
PANİĞE KAPILDILAR
Türkiye'nin tarihi hamlesi ile paniğe kapılan Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı muhtıranın geçersiz olduğunu ve kötü niyetle yapıldığını savundu.
Türkiye-Libya Muhtırası'nın bölgedeki istikrara zarar vereceğini söyleyen Yunanistan, Avrupa Birliği'ne Türkiye ve Libya'ya yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.
Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı.
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