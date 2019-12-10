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Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için Birleşmiş Milletler'e itirazda bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
PANİĞE KAPILDILAR! YUNANİSTAN'DAN SKANDAL HAREKET

, ve arasında yapılan Muhtırasına ilişkin itirazlarını 'e sunduğunu açıkladı.

'da hükümet sözcüsü Stelios Petsas ülkesinin, ve arasında yapılan Muhtırasına ilişkin itirazlarını 'e sunduğunu duyurdu.

PANİĞE KAPILDILAR

Türkiye'nin tarihi hamlesi ile paniğe kapılan Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı muhtıranın geçersiz olduğunu ve kötü niyetle yapıldığını savundu.

Türkiye-Libya Muhtırası'nın bölgedeki istikrara zarar vereceğini söyleyen Yunanistan, Avrupa Birliği'ne Türkiye ve Libya'ya yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Yunanistan, Türkiye ile 'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı almıştı.

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