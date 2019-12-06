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ABD Orta Doğu'ya asker gönderecek mi? Trump açıkladı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019
ABD ORTA DOĞU'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ?

'nin 'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddiası ABD'yi karıştırırken, ABD Başkanı 'tan açıklama geldi. Trump, 'Bugün 'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber.' açıklamasında bulundu.

Trump, Kongre ve () karşı karşıya getiren ABD'nin 'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddialarına Twitter'dan yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Bugün 'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Amerikan basınında çıkan haberlerde Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderilmesinden bahsedilmesine rağmen Trump'ın paylaşımında 12 bin rakamından bahsetmesi de dikkati çekti.

ORTA DOĞU'YA EK ASKER HABERİ WASHİNGTON'U KARIŞTIRDI

The gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullanmıştı.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Hawley'in talebi üzerine Esper adına açıklama yayımlamış, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı James Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." demişti.

Orta Doğu'ya 14 bin asker gönderileceği iddiası Washington'u karıştırdı ORTA DOĞU'YA 14 BİN ASKER GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI WASHİNGTON'U KARIŞTIRDI

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