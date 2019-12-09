09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: FETÖ'cü Semih Terzi ile ilgili davada kritik gelişme...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
FETÖ'CÜ SEMİH TERZİ İLE İLGİLİ DAVADA KRİTİK GELİŞME...

, Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

, Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, ayrıca diğer 6 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı.

Detaylar geliyor...
FETÖ sanığı SAT'çılara müebbet FETÖ SANIĞI SAT'ÇILARA MÜEBBET
FETÖ kanalı Samanyolu TV oyuncusu Süleyman Sacit Konuk'un darbeye destek mesajı deşifre oldu FETÖ KANALI SAMANYOLU TV OYUNCUSU SÜLEYMAN SACİT KONUK'UN DARBEYE DESTEK MESAJI DEŞİFRE OLDU
CHP’de çifte standart! FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin CHP’DE ÇİFTE STANDART! FETÖ İLİŞKİSİNİ İTİRAF EDENE DİSİPLİN
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ ESKİ CHP’Lİ VEKİL YILMAZ ATEŞ’TEN FETÖ İTİRAFI! ‘’CHP, FETÖ’YE TESLİM OLDU’’

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN