Son dakika: FETÖ'cü Semih Terzi ile ilgili davada kritik gelişme...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Yargıtay, Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.Yargıtay, Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, ayrıca diğer 6 sanığın müebbet hapis cezasını da onadı.
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