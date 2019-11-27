FETÖ kanalı Samanyolu TV oyuncusu Süleyman Sacit Konuk'un darbeye destek mesajı deşifre oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz öncesi propaganda aracı olan Samanyolu TV’de ‘İki Dünya Arasında’ isimli dizide ‘Yusuf Hoca’ karakterini canlandıran oyuncu Süleyman Sacit Konuk’un 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında WhatsApp üzerinden "Yönetime el koyduk a..." sözleri deşifre oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'İki Dünya Arasında' isimli dizide 'Yusuf Hoca' karakterini canlandıran oyuncu Süleyman Sacit Konuk 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta da işlemleri tamamlanan Konul, tutuklamaya sevk edildi.

BANK ASYA'DA TALİMAT SONRASI HAREKET

Şüpheli Süleyman Sacit Konuk'un 2014 yılının Haziran ayına kadar Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'iki dünya arasında'adlı dizide oyunculuk yaptığı, bu suretle terör örgütünün iltisaklı ve irtibatlı kurumunda çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin örgütün bankası Bankasya hesap çizelgesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ardından 2014 yılının Ocak ve Eylül aylarında hesap hareketlerinin bulunduğu ifade edildi.





DARBEYE DESTEK MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Süleyman Sacit Konuk'un daha önceden örgütün eğitim kurumları olan Özel Özcan Ortaokulu ve lisesinde eğitim gördüğü, üniversite eğitimini ise 2008-2012 yılları arasında Fatih Üniversitesi'nde aldığı belirtildi. Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında WhatsApp üzerinden 'Yönetime el koyduk a..' yazarak darbe teşebbüsüne destek verdiği hususunda kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu kaydedildi. Süleyman Sacit Konuk'un 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu tamamlandı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.