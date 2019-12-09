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Son dakika: AK Parti ve MHP’nin oy oranı yükseldi! İşte 2019 KONDA şirketinin son seçim anketi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
İŞTE SON ANKET! AK PARTİ VE MHP’NİN OY ORANI...

ve Milliyetçi Hareket Partisi () oylarını yüzde 52,9'a çıkarttı. şirketince yapılan son anket sonuçlarıyla, ’nın oy oranını koruduğu da görüldü.

ve iktidar oylarını yüzde 52,9'a çıkardı. şirketince yapılan anketin sonuçları, 'nın iktidar çoğunluğunu koruduğunu ortaya koydu. Anket, son yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Başkan Erdoğan'a sunuldu.

Anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oyu yüzde 26.8, 'nin oyu yüzde 15.5, MHP'nin oyu yüzde 8.7, İYİ Parti'nin oyu ise yüzde 9.1 oldu. 'nin oy oranı yüzde 6, kararsız ve oy kullanmayan seçmenin oy oranı ise, yüzde 33 olarak belirlendi.

AK Parti ve MHP’nin oy oranı yükseldi! İşte 2019 KONDA şirketinin son seçim anketi... AK PARTİ VE MHP’NİN OY ORANI YÜKSELDİ! İŞTE 2019 KONDA ŞİRKETİNİN SON SEÇİM ANKETİ...

AK PARTİ %40, MHP % 12,9

Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması halinde, AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12.9 oy oranı ile iktidar oylarını yüzde 52.9'a çıkardığı hesaplandı.

CUMHUR İTTİFAKI İKTİDAR OYUNU KORUDU

Kararsızlar partilere dağılınca;

AK Parti: Yüzde 40
MHP: Yüzde 12,9
Cumhur İttifakı: 52,9

Ankette, 1 Kasım 2015, 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 oy oranları karşılaştırıldı. AK Parti, daha önce oy aldığı seçmenler arasında kararsızların arttığını tespit etti.

Vatandaşa, "Genel olarak Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirme şekli açısından Recep Tayyip Erdoğan'a ne not verirdiniz? sorusu da yöneltildi.

Başkan Erdoğan'ın bir önceki ankete göre karne notunda 1,5 puanlık bir artış gözlendi. Artışın Harekâtı ve sonrasında yaşanan siyasal ve diplomatik gelişmeler olabileceği ifade edildi.

Ayrıca her üç vatandaştan biri, "Suriye'ye yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı gerekli buluyor. Ankete katılanlara 'nin dış politikada kiminle hareket etmesi gerektiği de soruldu.

Ankete göre, Türkiye toplumunun yüzde 29'u Müslüman ülkelerle, yüzde 20'si tek başına, yüzde 20'si de Türki Cumhuriyetler ile hareket etmesini istiyor. Toplumun yüzde 15'i , Yüzde 10'u ile yüzde 6'sı ise Amerika ile hareket edilmesi taraftarı.

"TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA KİMLE HAREKET ETMELİ?"

MÜSLÜMAN ÜLKELERLE: YÜZDE 29

TEK BAŞINA: YÜZDE 20

TÜRKİ CUMHURİYETLERLE: YÜZDE 20

AVRUPA BİRLİĞİ: YÜZDE 15

RUSYA: YÜZDE 10

ABD: YÜZDE 6

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