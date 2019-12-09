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Pelin Gündeş Bakır AK Parti'den ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
AK PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Başkanı , bugün yapılan toplantıda AK Parti eski Milletvekili 'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Milletvekili 'ın, istemiyle Merkez 'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

İHRAÇ EDİLDİ

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı , AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.

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