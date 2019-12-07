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CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
TERÖRİSTLERE KUCAK A��AN AĞBABA DİYARBAKIR ANNESİNE DİL UZATTI

Teröristlere Meclis'te kuçak açan ’li , ’nın kaçırdığı polis oğlu için evlat nöbeti tutan anneye “’na hakkımı helal etmiyorum” dediği için dil uzattı. Ağbaba’nın “Kılıçdaroğlu’na laf söylemek vicdansızlıktır. Çocuğun sana hakkını helal edecek mi?” sözleri tepki çekti.

Genel Başkan Yardımcısı 'dan, çocuğu terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin il binası önünde yaptığı eyleme ilişkin çirkin ifadeler geldi. Daha önce de Meclis'te, 2012 yılında etkisiz hale getirilen 'li teröristle basın toplantısı düzenlediği ortaya çıkan Ağbaba, Diyarbakırlı annelerin günlerdir süren haklı eylemiyle ilgili "Onu siyasi, AKP'nin desteklemiş olduğu bir şey olarak görüyoruz. Genel Başkanımız ailelerle ilgili grup toplantısında defalarca açıklama yaptı, ailelerin dramını gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

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ANNEYE DİL UZATTI

Ağbaba Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğunu geri almak için HDP İl Binası önünde bekleyen bir Diyarbakır annesinin, 'nun kendilerini ziyaret etmemesine, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki göstermesine yönelik sorular üzerine, "O anneyi vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, Genel Başkanımızla sadece 'da değil, birçok ilde bir araya geldiler. O anne diyor ki 'Hakkımı helal etmiyorum.' Acaba dağda PKK'nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi? Yazıktır, günahtır, ayıptır. Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söylemek vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

POLİS OĞLU İÇİN NÖBETTE

'da polis memuruyken 'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın ilçesinde yol kesen teröristler tarafından 2015'te kaçırılan oğlu Vedat Kaya için 84 gündür oturma eylemini sürdüren anne Emine Kaya şöyle demişti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, 'a geçmiş olsun demiş. Ben Meclis'e yanına gittim, 'Çocuklarımızın bırakılması için destek versin bizlere' diye, hiç sesini çıkarmadı. Biz insan değil miyiz? Bize de destek verseydi. Hiçbir zaman Kılıçdaroğlu bizlere 'geçmiş olsun' demedi. Bizim de hakkımız var ve ben hakkımı helal etmiyorum kendisine."

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