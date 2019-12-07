CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün...
CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut’un ‘Garsondan başkan olmaz’ diyerek baskı yaptığı İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan dikkat çeken bir karar aldı. Kendisini 'Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' diyerek küçümsediklerini öne süren Sıdıka Oğuzkan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü olan 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde adaylıktan çekildi.
CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut'un 'Garsondan başkan olmaz' diyerek baskı yaptığı İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan dikkat çeken bir karar aldı. Kendisini 'Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' diyerek küçümsediklerini öne süren Sıdıka Oğuzkan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü olan 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde adaylıktan çekildi.
DELEGE SEÇİMLERİ BAŞLADI
CHP'nin ilçe kongreleri öncesi delege seçimleri "CHP'de kadının adı yok" dedirten bir olaya sahne oldu. İki dönemdir CHP Burdur Merkez İlçe Başkanı olan Sıdıka Oğuzkan, adaylık çalışmalarına mahalle delegesi seçimleri ile başladı. Ancak iddiaya göre, Sıdıka Oğuzkan'ın rakibi olan Serkan Şimşek'i destekleyen CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, baskılarıyla Oğuzkan'ı yıldırdı.
ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Kendisini 'Kahvede garson olarak çalışandan ilçe başkanı olmaz' diyerek küçümsediklerini öne süren Sıdıka Oğuzkan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü olan 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde adaylıktan çekildi. Sabah'ın haberine göre; delege seçimlerinde rakibine oy verilmesi için İl Başkanı Akbulut ve Belediye Başkanı Ercengiz tarafından üyelere baskı yapıldığını anlatan Oğuzkan, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiği günde, bir kadın siyasetçi olarak bu hakkım elimden alındı" dedi.
'ONURUMU KIRDILAR'
Oğuzkan, "Ben ailemi ayakta tutmak adına garson da olurum, pazarcı da olurum. Lafa gelince işçi ve emekçi diyenler, şimdi işçiyle emekçiyle dalga geçiyor, küçümsüyor. Nasıl ilerde işçi ve emekçilerden oy isteyeceksiniz" diye konuştu. Daha önce de giyim-kuşamı nedeniyle kendisine, 'Sen ilçe başkanı olamazsın, giyim kuşamın bize uymuyor' dediklerini anlatan Oğuzkan, "Ben köyde şalvarımı giyerim, pazar tezgahımda eşofmanı mı, protokolde de nasıl giyineceğimi bilirim. Yılmadım. Ama bir insan olarak son yapılanlar kabul edebileceğim şeyler değildir. Onurumu kırdılar o nedenle adaylıktan çekiliyorum" diye konuştu. İzzet Akbulut ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Oğuzkan'a cevabımı partimin danışma kurulunda vereceğim" dedi,
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