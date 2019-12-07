Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı törenle hizmete başladı.
Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ağrı iş dünyası ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ardından AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Ağrı'daki programında son olarak, Ağrı Belediyesini ziyaret eden Bakan Albayrak, burada belediye tarafından kentte ulaşım hizmetlerinde kullanılacak 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine katıldı.
Törende İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından, kurdele kesimi yapıldı. Törene Bakan Albayrak'ın yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve vatandaşlar katıldı.
"AĞRILI HEMŞEHRİLERİMİZİN SEVİNCİNE ORTAK OLDUK"
Ağrı'da 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Hizmet belediyeciliğine kavuşan Ağrılı hemşehrilerimizin sevincine de ortak olduk. Ağrı Belediyesi tarafından ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 66 yeni halk otobüsünün hizmete başlama törenine katıldık." ifadelerini kullandı.
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