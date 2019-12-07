07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.12.2019

Partililerden Başkan Erdoğan'a sürpriz

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı görsel şölene sahne oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye geldiği an partililer cep telefonu kameralarının flaşlarını açarak güzel görüntü oluşturdu. Öte yandan "Bir şarkısın sen..." şarkısını söyleyip tezahürat yaptılar. İşte o anlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Partililerden Başkan Erdoğan'a sürpriz
Partililerden Başkan Erdoğan'a sürpriz
Erdoğan açıkladı İmzaladık BM'ye gönderdik! Oyun bozuldu
Erdoğan açıkladı "İmzaladık BM'ye gönderdik! Oyun bozuldu"
Erdoğan ilk kez anlattı: Bunlar dolandırmaya çalışıyor
Erdoğan ilk kez anlattı: Bunlar dolandırmaya çalışıyor
Erdoğan'dan sert mesaj: Kalemini kırarız
Erdoğan'dan sert mesaj: Kalemini kırarız
Bakan Albayrak'tan 'Erzurum' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Erzurum' paylaşımı
HDP'li belediyeye kayyum görevlendirildi
HDP'li belediyeye kayyum görevlendirildi
Başkale'de kayyum görevine başladı
Başkale'de kayyum görevine başladı
İşte tüm dünya konuştuğu görüntü!
İşte tüm dünya konuştuğu görüntü!
TİHA ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
TİHA ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı!
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı!
İlk kez gökyüzüyle buluştu
İlk kez gökyüzüyle buluştu
Daha Fazla Video Göster