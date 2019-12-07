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07.12.2019
Partililerden Başkan Erdoğan'a sürpriz
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı görsel şölene sahne oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye geldiği an partililer cep telefonu kameralarının flaşlarını açarak güzel görüntü oluşturdu. Öte yandan "Bir şarkısın sen..." şarkısını söyleyip tezahürat yaptılar. İşte o anlar...
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