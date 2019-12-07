Son dakika Başkan Erdoğan'dan flaş çıkış: Kalemini kırarız |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bulunduğu makamın gücüne kapılarak, vatandaşa tepeden bakan, gönül kıranların bu davada yeri olmaz. Yolsuzluğu, haksızlığı çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür insanların kapımızdan içeri girmesi bile bizim için zûldür. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız." ifadelerini kullandı.