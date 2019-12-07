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KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
KKTC'DEN YENİ HARİTA AÇIKLAMASI!

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Ersin Tatar, 'nin deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda ile anlaşma imzalamasının 'de yeni bir haritaya sebebiyet verdiğini belirtti.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Düşünce Kulübü () iş birliğiyle düzenlenen "Mavi Vatan Kıbrıs" konulu panele katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Atilla Ödünç ile TDK Genel Başkanı Ercan Yakut'u makamında kabul etti.

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HAK VE ÇIKARLARININ KORUNMASINDA...

Türkiye ile arasındaki iş birliğinin her platformda var olduğunun altını çizen Tatar, bunun da iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Tatar, bu tür etkinliklerin 'deki mücadelede ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve çıkarlarının korunmasında yapılan çalışmaların ve azimli mücadelenin değerlendirilmesinde önemli olduğuna işaret etti.

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"YENİ BİR HARİTAYA SEBEBİYET VERMİŞTİR"

Bölgedeki oyunları iyi okumak gerektiğini vurgulayan Tatar, "Burası fevkalade aktif bir bölge. Doğu Akdeniz'de, şu anda KKTC'nin de içinde bulunduğu bu bölgede, belli ki çok büyük mücadeleler verilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Türkiye'nin ile yaptığı anlaşmanın TBMM'de onaylanması ve yürürlüğe girmesinin KKTC'yi de ilgilendiren önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Libya ile yapılan bu anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir. Bu harita bağlantısı ile söz konusu bölgelerde, ileride bulunacak olan zenginliklerde bizlerin de hakları, hak mücadelesinde önemli bir pozisyondadır."

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