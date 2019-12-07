KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda Libya ile anlaşma imzalamasının Doğu Akdeniz'de yeni bir haritaya sebebiyet verdiğini belirtti.
Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Türkiye Düşünce Kulübü (TDK) iş birliğiyle düzenlenen "Mavi Vatan Kıbrıs" konulu panele katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Atilla Ödünç ile TDK Genel Başkanı Ercan Yakut'u makamında kabul etti.
HAK VE ÇIKARLARININ KORUNMASINDA...
Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin her platformda var olduğunun altını çizen Tatar, bunun da iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini kaydetti.
Tatar, bu tür etkinliklerin Doğu Akdeniz'deki mücadelede ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve çıkarlarının korunmasında yapılan çalışmaların ve azimli mücadelenin değerlendirilmesinde önemli olduğuna işaret etti.
"YENİ BİR HARİTAYA SEBEBİYET VERMİŞTİR"
Bölgedeki oyunları iyi okumak gerektiğini vurgulayan Tatar, "Burası fevkalade aktif bir bölge. Doğu Akdeniz'de, şu anda KKTC'nin de içinde bulunduğu bu bölgede, belli ki çok büyük mücadeleler verilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Tatar, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın TBMM'de onaylanması ve yürürlüğe girmesinin KKTC'yi de ilgilendiren önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Libya ile yapılan bu anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir. Bu harita bağlantısı ile söz konusu bölgelerde, ileride bulunacak olan zenginliklerde bizlerin de hakları, hak mücadelesinde önemli bir pozisyondadır."
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