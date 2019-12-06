TSK'da FETÖ operasyonu: 47 astsubay hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi...Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında, Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 35 şüpheli yakalandı.
21 İLDE BASKIN
Polis ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
POLİS PEŞLERİNDE
Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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