FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı
Giriş Tarihi: 01.12.2019
FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., Eskişehir'de yakalandı...
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Talha E.'yi, saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Talha E., cezaevine teslim edildi.
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