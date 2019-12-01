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FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2019
FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., Eskişehir'de yakalandı...

Eskişehir'de, /PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Talha E.'yi, saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Talha E., cezaevine teslim edildi.

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