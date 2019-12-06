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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
RUSYA'DAN FLAŞ S-400 AÇIKLAMASI

Son dakika haberi...Rus haber ajansı Inferfax'ın okurlarıyla paylaştığı habere göre; ve yeni setine yönelik yeni bir anlaşma üzerinde istikrarlı şekilde çalışıyor.

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, ve Rusya'nın, yeni alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı.

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"İSTİKRARLI BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ"

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın, yeni S-400 alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı. Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

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BEKLENTİLERİ AŞTI

Öte yandan Rusya'nın önemli haber/analiz sitesi gazeta.ru'da Ankara semalarındaki uçuşlarla test edilen S-400'ler konusunda geniş bir makaleye yer verdi. Makalede S-400'lerin 2 adet F-16, 1 adet F-4 ve helikopter ile denendiği, testlerin Türkiye'nin beklentilerini aştığı ve yeni S-400 bataryalarının yolda olduğu belirtildi.

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